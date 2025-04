Incendio nel Napoletano evacuati sedici appartamenti

Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Walter Tobagi, a Pomigliano d'Arco, per un incendio che ha avvolto una palazzina popolare. Sedici appartamenti sono stati evacuati per consentire le operazioni di spegnimento. 10 residenti sono stati soccorsi dal 118, per lievi intossicazioni da fumo. L'incendio è stato domato e i condomini sono rientrati. Indagini in corso per chiarire l'origine delle fiamme.

