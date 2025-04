Incendio Lungosabato Bacchelli sollecitato lo sgombero dei residenti nei due stabili interessati

Incendio presso il deposito di Lungosabato Bacchelli: sgombero precauzionale per tutelare l’incolumità dei residenti e misure di sicurezza adottate per contenere i rischi.In merito al rogo che si è sviluppato presso il deposito di Lungosabato Bacchelli, si rende noto che è stato sollecitato, dalle forze dell’ordine presenti in loco, lo sgombero, al fine di tutelarne l’incolumità, dei residenti negli appartamenti che sono localizzati nei due stabili direttamente interessati dalle fiamme. La postura dei residenti in questi condomini è stata estremamente responsabile e collaborativa.Ai residenti nei condomini contermini, nel raggio di 500 metri, è stato ingiunto, con ordinanza sindacale ad horas, di chiudere le finestre e le serrande, per evitare i danni derivanti dall’esposizione al fumo. Puntomagazine.it - Incendio Lungosabato Bacchelli, sollecitato lo sgombero dei residenti nei due stabili interessati Leggi su Puntomagazine.it presso il deposito diprecauzionale per tutelare l’incolumità deie misure di sicurezza adottate per contenere i rischi.In merito al rogo che si è sviluppato presso il deposito di, si rende noto che è stato, dalle forze dell’ordine presenti in loco, lo, al fine di tutelarne l’incolumità, deinegli appartamenti che sono localizzati nei duedirettamentedalle fiamme. La postura deiin questi condomini è stata estremamente responsabile e collaborativa.Ainei condomini contermini, nel raggio di 500 metri, è stato ingiunto, con ordinanza sindacale ad horas, di chiudere le finestre e le serrande, per evitare i danni derivanti dall’esposizione al fumo.

Incendio Lungosabato Bacchelli, sollecitato lo sgombero dei residenti e ordinanza per chiusura di finestre e serrande. Incendio in attività sul Lungosabato Bacchelli, vigili al lavoro da ore: chiuse strade d'accesso. VG7 FLASH 9 APRILE 2025 (VIDEO). . Maxi incendio deposito e negozio, abitazioni evacuate e rilievi Arpac - VIDEO. Ancora attivi focolai all’interno del deposito di presidi medicali: Vigili del fuoco al lavoro. Ne parlano su altre fonti

Incendio in attività sul Lungosabato Bacchelli, vigili al lavoro da ore: chiuse strade d'accesso - Un vasto incendio che ha colpito un deposito commerciale situato in via Bacchelli, a Benevento, ha provocato una enorme nube di fumo nero ancora ben visibile in città. Nonostante il rogo sia stato dom ... (informazione.it)

Incendio a Santa Maria degli Angeli, sollecitato lo sgombero dei residenti nei due stabili interessati. Ordinanza per chiusura finestre e serrande - In merito al rogo che si è sviluppato presso il deposito di Lungosabato Bacchelli, il Comune di Benevento rende noto che è stato sollecitato, dalle forze dell’ordine presenti in loco, lo sgombero, al ... (informazione.it)

Incendio a Santa Maria degli Angeli, sgombero dei residenti nei due stabili interessati. Ordinanza per chiusura finestre e serrande - In merito al rogo che si è sviluppato presso il deposito di Lungosabato Bacchelli, il Comune di Benevento rende noto che è stato sollecitato, dalle forze dell’ordine presenti in loco, lo sgombero, al ... (ntr24.tv)