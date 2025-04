Romadailynews.it - Incendio in una palazzina a Testaccio: quattordici intossicati e un bimbo salvato

Attimi di puro terrore nella serata di martedì 8 aprile in via Giovanni Branca, nel cuore di, dove unha coinvolto unadi più piani. Le fiamme si sono originate in un appartamento situato al quinto piano, probabilmente a causa di un incidente domestico, e si sono rapidamente propagate ad altri alloggi dello stabile.Secondo le prime ricostruzioni, l’origine del rogo sarebbe da attribuire a una friggitrice lasciata incustodita in casa di un’anziana. Il fuoco ha avvolto la cucina e in breve tempo ha devastato l’intero appartamento. L’allarme è scattato intorno alle 19.30: sul posto sono arrivati tempestivamente i vigili del fuoco e la polizia, mentre in strada si radunavano i residenti, preoccupati dal denso fumo e dalle sirene dei mezzi di soccorso.Durante le operazioni di salvataggio, un bambino di appena un anno e mezzo è stato messo in salvo, insieme ad altri condomini, mentre una parte dell’edificio veniva evacuata per motivi di sicurezza.