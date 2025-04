Incendio in una palazzina a Pomigliano d’Arco | evacuate le case 10 residenti intossicati

Incendio è divampato, per cause ancora in corso di accertamento, poco dopo la mezzanotte: tutti e sedici gli appartamenti sono stati evacuati, mentre 10 persone sono state portate in ospedale per intossicazioni da fumo. Leggi su Fanpage.it L'è divampato, per cause ancora in corso di accertamento, poco dopo la mezzanotte: tutti e sedici gli appartamenti sono stati evacuati, mentre 10 persone sono state portate in ospedale per intossicazioni da fumo.

Incendio in una palazzina a Pomigliano d’Arco: evacuate le case, 10 residenti intossicati. Pomigliano d'Arco, incendio in una palazzina popolare: 16 appartamenti evacuati, 10 intossicati. Pomigliano, incendio in una palazzina evacuati 16 appartamenti -. A fuoco le cantine di un palazzo, necessaria l'autoscale per evacuare dai piani alti 30 persone - VIDEO. Paura a Pomigliano, in fiamme le cantine di una palazzina: evacuate 30 persone. Pomigliano, vasto incendio: evacuate 16 famiglie. Ne parlano su altre fonti

Incendio in una palazzina a Pomigliano d’Arco: evacuate le case, 10 residenti intossicati - L'incendio è divampato, per cause ancora in corso di accertamento, poco dopo la mezzanotte: tutti e sedici gli appartamenti sono stati evacuati, mentre ... (fanpage.it)

Pomigliano d'Arco, incendio in una palazzina popolare: 16 appartamenti evacuati, 10 intossicati - Paura e fiamme a Pomigliano d'Arco. Insieme coi vigili del fuoco i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Walter Tobagi per un incendio che ha avvolto ... (ilmattino.it)

Palazzina popolare in fiamme, paura per tre famiglie - Paura questa notte a Pomigliano D'arco dove in via Walter Tobagi un incendio ha avvolto una palazzina di residenza popolare. Sul posto l'immediato intervento dei carabinieri della compagnia di ... (lostrillone.tv)