Agi.it - Incendio in una fabbrica di prodotti chimici a Caivano: preoccupazione per i silos di solvente

AGI - Unin unadinel Napoletano. Carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti dopo le 17.30 sono nella zona industriale Pascarola anella sede della Chimpex industriale spa. Per cause in corso di accertamento è divampato un grosso rogo. I circa 70 dipendenti sono riusciti a fuggire prima che le fiamme invadessero i locali e per ora non risultano persone coinvolte. I vigili del fuoco stanno spegnendo l'ma l'operazione è molto difficile per la presenza all'interno dello stabilimento di sette sylos di, materiale estremamente infiammabile. "La nube tossica si vede a km di distanza. Bisogna capire se si tratta di undoloso o se di incidente con responsabilità di controllo dell'azienda ma in ogni caso gli abitanti della zona anche nei comuni limitrofi di Acerra e Casalnuovo sono costretti a chiudere i battenti delle porte per evitare di respirare questi fumi velenosi.