Incendio in un ufficio nel cuore di Predazzo

Predazzo, a causa di un Incendio scoppiato poco dopo le 8 in una palazzina del centro, con le fiamme che nell’ufficio coinvolto hanno interessato una libreria e del materiale cartaceo.Non. Trentotoday.it - Incendio in un ufficio nel cuore di Predazzo Leggi su Trentotoday.it Nessun ferito, ma certamente tanta paura quella registrata nel primo mattino di ieri, martedì 8 aprile, a, a causa di unscoppiato poco dopo le 8 in una palazzina del centro, con le fiamme che nell’coinvolto hanno interessato una libreria e del materiale cartaceo.Non.

