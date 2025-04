Incendio in autostrada dopo la galleria Telegrafo disposta l' uscita obbligatoria a Rometta

Incendio in autostrada, sulla Palermo Messina. Le fiamme divampano in un tratto dopo la galleria Telegrafo, in direzione Messina. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale mentre è stata disposta l'uscita obbligatoria a Rometta. I vigili del fuoco hanno avuto difficoltà a raggiungere anche. Messinatoday.it - Incendio in autostrada dopo la galleria Telegrafo, disposta l'uscita obbligatoria a Rometta Leggi su Messinatoday.it in, sulla Palermo Messina. Le fiamme divampano in un trattola, in direzione Messina. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale mentre è statal'. I vigili del fuoco hanno avuto difficoltà a raggiungere anche.

Camion prende fuoco in galleria, autostrada A14 chiusa tra Abruzzo e Marche: code chilometriche. Sull’autostrada A14 ripristinata la viabilità dopo l’incendio in galleria. Incidente sull'autostrada A10 vicino a Imperia, un morto e diversi intossicati nello scontro in galleria. Autostrada A12, incidente e incendio in galleria: fino a quattro chilometri di coda. Galleria San Basso già riaperta dopo l'incendio del Tir, ma dentro il tunnel i soccorsi sono complicati. L'incendio della bisarca in autostrada, gravi danni alla galleria Calavà. Ne parlano su altre fonti

Galleria San Basso già riaperta dopo l'incendio del Tir, ma dentro il tunnel i soccorsi sono complicati - SAN BENEDETTO I disagi in autostrada e sulle strade cittadine della riviera si sono prolungati ieri nonostante le operazioni di messa in sicurezza lampo ... (msn.com)

A14, terminati i lavori di ripristino da incendio nella galleria San Basso - Alle ore 15:00 circa, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona, sono terminati i lavori di ripristino della galleria San Basso, a seguito ... (cronachefermane.it)

Grottammare, Tir a fuoco in galleria: riaperto il tunnel San Basso a 24 ore dal rogo in autostrada - GROTTAMMARE - Riaperta la galleria San Basso, danneggiata ieri (30 marzo) dall'incendio di un mezzo pesante all'interno del tunnel tra Grottammere e Pedaso in A14. I lavori ... (msn.com)