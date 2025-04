Anteprima24.it - Incendio di LungoSabato Bacchelli, il rilievo dell’Arpac: la situazione

Tempo di lettura: 2 minutiIeri sera tecnici Arpac del dipartimento di Benevento, su richiesta dei Vigili del fuoco, sono intervenuti sul luogo dell’divampato nel pomeriggio nel capoluogo sannita a vianell’area del Rione Libertà. Da informazioni raccolte sul posto, l’, che ha interessato un deposito di prodotti sanitari, avrebbe coinvolto batterie al litio utilizzate per scooter elettrici per disabili.Al momento dell’intervento dei tecnici Arpac, l’appariva ancora in corso. Immediatamente i tecnici intervenuti hanno provveduto a installare una serie di campionatori passivi, nei pressi del luogo dell’, per la misura di diversi inquinanti dispersi in atmosfera, tra cui composti organici volatili (Cov) e acido cloridrico. Ieri sera nei pressi del luogo dell’è stato anche avviato il monitoraggio di diossine e furani aerodispersi, con un campionatore ad alto flusso.