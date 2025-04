Incendio di Benevento in corso monitoraggio inquinanti atmosferici

Incendio a Benevento: monitoraggio Arpac e nessun superamento dei limiti di inquinamento rilevato9 aprile 2025 – Ieri sera tecnici Arpac del dipartimento di Benevento, su richiesta dei Vigili del fuoco, sono intervenuti sul luogo dell'Incendio divampato nel pomeriggio nel capoluogo sannita a via Lungosabato Bacchelli nell'area del Rione Libertà. Da informazioni raccolte sul posto, l'Incendio, che ha interessato un deposito di prodotti sanitari, avrebbe coinvolto batterie al litio utilizzate per scooter elettrici per disabili.Al momento dell'intervento dei tecnici Arpac, l'Incendio appariva ancora in corso.Immediatamente i tecnici intervenuti hanno provveduto a installare una serie di campionatori passivi, nei pressi del luogo dell'Incendio, per la misura di diversi inquinanti dispersi in atmosfera, tra cui composti organici volatili (Cov) e acido cloridrico.

