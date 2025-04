Incendio Caivano scuole chiuse in comuni del circondario

Maxi incendio a Caivano Pascarola, ecco i provvedimenti: domani scuole chiuse. Incendio Caivano, scuole chiuse in comuni del circondario. Incendio a Caivano:sindaco di Acerra invita a restare a casa. Nube tossica dopo incendio alla Chimpex, scuole chiuse. Chimpex, maxi-incendio in azienda di solventi a Caivano: 70 lavoratori presenti. «Tenere porte e finestre chiu. Il sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo, emette ordinanza di chiusura scuole e parchi dopo incendio alla ditta Chimpex Industriale. Ne parlano su altre fonti

Incendio fabbrica di prodotti chimici a Caivano, scuole chiuse in molti comuni