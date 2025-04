Incendio a Roma fiamme in appartamento | 14 intossicati Gualtieri | Evitata la tragedia

fiamme che uscivano dalla finestra. Una nube nera che sormontava Testaccio, dove è divampato un Incendio che ha interessato una palazzina. Un rogo sviluppatosi in un appartamento del quinto piano provocato, questa la prima ipotesi, da un incidente domestico e che poi ha interessato altre. Romatoday.it - Incendio a Roma, fiamme in appartamento: 14 intossicati. Gualtieri: “Evitata la tragedia” Leggi su Romatoday.it Leche uscivano dalla finestra. Una nube nera che sormontava Testaccio, dove è divampato unche ha interessato una palazzina. Un rogo sviluppatosi in undel quinto piano provocato, questa la prima ipotesi, da un incidente domestico e che poi ha interessato altre.

Incendio a Roma, fiamme in appartamento: 14 intossicati. Gualtieri: “Evitata la tragedia”. Incendio in una concessionaria della Tesla a Roma, distrutte 17 auto. Musk: "È terrorismo". Rogo nella concessionaria Tesla di Roma: 17 auto a fuoco. Nel weekend la giornata contro Musk. Distrutto in un incendio un concessionario Tesla a Torre Angela. C'è anche la pista anarchica: bruciate 17 auto elettriche. Musk: «Terrorismo». Roma, incendio in concessionaria Tesla. A fuoco 17 auto. Musk: "Terrorismo". Incendio in un concessionario Tesla a Roma: distrutte 17 auto. Ne parlano su altre fonti

