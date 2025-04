Ilrestodelcarlino.it - Inaugurato il poliambulatorio ‘Golinucci’

E’ statoil‘Matteo Golinucci – Medicina e Fisioterapia’, un centro sanitario nato per offrire servizi integrati di medicina specialistica e fisioterapia nel cuore di Cesena. A suggellare il momento è stato il sindaco Enzo Lattuca, intervenuto per il taglio del nastro e la visita degli spazi della struttura, accolto dal titolare Matteo Golinucci, fisioterapista e fondatore del centro. Il nuovosorge in un locale che, fino a poco tempo fa, portava ancora i segni dell’alluvione che ha colpito Cesena nel 2023. L’evento aveva gravemente danneggiato gli spazi, rendendoli inutilizzabili. Oggi, grazie a un attento intervento di riqualificazione e ricostruzione, quell’ambiente è stato trasformato in un centro all’avanguardia. "Vedere questo spazio tornare alla vita, dopo essere stato devastato dall’acqua e dal fango, ha per me un significato profondo – ha commentato Golinucci - È come se fossimo cresciuti e rinati insieme.