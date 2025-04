Inaugura la Stagione 2025 Anniversario di ZENIT con LUCE CHRISTI

ZENIT 2000 di Avellino dà il via alla "Stagione 2025 Anniversario", celebrando i suoi 25 anni di attività culturale con un evento di grande pregio. L’Inaugurazione avverrà venerdì 11 aprile alle ore 20.00 presso la Chiesa Madonna de la Salette di. Avellinotoday.it - Inaugura la "Stagione 2025 Anniversario" di ZENIT con "LUCE CHRISTI" Leggi su Avellinotoday.it In occasione della Santa Pasqua, l'Associazione2000 di Avellino dà il via alla "", celebrando i suoi 25 anni di attività culturale con un evento di grande pregio. L’zione avverrà venerdì 11 aprile alle ore 20.00 presso la Chiesa Madonna de la Salette di.

Luce Christi, la Cantata dedicata alla Santa Pasqua inaugura la stagione dell'Associazione Zenit 2000 - Sarà un evento carico di suggestioni ad inaugurare, in occasione della Santa Pasqua, la "Stagione 2025 Anniversario" a cura dell'ASSOCIAZIONE ZENIT 2000 di Avellino.

