In viaggio con 2 chili di cocaina il corriere intercettato dalla Polizia Stradale

Stradale, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Modena Nord hanno fermato per un controllo un’autovettura in transito lungo l'Autosole. Alla guida dell'auto si trovava un 58enne italiano, residente in provincia di Rimini. Le. Riminitoday.it - In viaggio con 2 chili di cocaina, il corriere intercettato dalla Polizia Stradale Leggi su Riminitoday.it Nel corso dell’attività di pattugliamento e vigilanza, gli agenti della Sottosezionedi Modena Nord hanno fermato per un controllo un’autovettura in transito lungo l'Autosole. Alla guida dell'auto si trovava un 58enne italiano, residente in provincia di Rimini. Le.

In viaggio con 2 chili di cocaina, il corriere intercettato dalla Polizia Stradale. I pusher in viaggio da Roma a Civitavecchia con sette chili di droga in auto. In viaggio con due chili di cocaina nel portabagagli, arrestato 50enne barlettano. ? In viaggio sul minibus: autista, due passeggeri e cocaina per 4,5 milioni di euro. A Messina sequestrati 2 chili di cocaina e 40 di hashish. In viaggio con 15 chili di cocaina in un pacco da trasloco: abruzzesi arrestati a Bolzano. Ne parlano su altre fonti

Scoperte 2 tonnellate di cocaina al porto di Livorno - Oltre 2.000 kg di cocaina purissima, suddivisa in 1.800 panetti, sono stati scoperti e sequestrati da Guardia di finanza e Agenzie delle Dogane in un ... (msn.com)

Operazione antidroga all'aeroporto di Istanbul: 455 chili di cocaina sequestrati - Il ministero del Commercio ha dichiarato che è stato sequestrato "un carico composto da 40 scatole provenienti dall'estero e in transito in Turchia" ... (msn.com)

Sette chili di cocaina in uno zaino tra i rifiuti a Catania: droga per oltre 2 milioni di euro - Sette chili di cocaina, suddivisa in otto panetti, sono stati trovati dai carabinieri nel quartiere San Cristoforo di Catania. (meridionews.it)