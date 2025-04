In Veneto il turismo dagli USA vale 3 milioni di presenze e un miliardo di spesa

dagli Stati Uniti alle importazioni non impattano direttamente sul movimento turistico, ma le tensioni commerciali in corso avranno sicuramente delle conseguenze sui flussi del turismo internazionale. In questa prospettiva, la Fondazione Think Tank Nord Est ha analizzato il valore. Trevisotoday.it - In Veneto il turismo dagli USA vale 3 milioni di presenze e un miliardo di spesa Leggi su Trevisotoday.it I dazi impostiStati Uniti alle importazioni non impattano direttamente sul movimento turistico, ma le tensioni commerciali in corso avranno sicuramente delle conseguenze sui flussi delinternazionale. In questa prospettiva, la Fondazione Think Tank Nord Est ha analizzato il valore.

In Veneto il turismo dagli Usa vale 3 milioni di presenze e 1 miliardo di spesa. IL TURISMO DAGLI USA IN VENETO VALE OLTRE 3 MILIONI DI PRESENZE E 1 MILIARDO DI EURO: RECORD 2024.

