In tre arrivano a Milano con oltre 3 kg di ovuli di eroina nell' intestino | il viaggio in pullman

eroina in pancia: ovuli lubrificati e deglutiti per fare il viaggio da Amsterdam a Milano. Ed è proprio all'ombra della Madonnina, nella stazione dei pullman di Lampugnano, che i carabinieri della Compagnia Porta Magenta li hanno arrestati lunedì mattina. Milanotoday.it - In tre arrivano a Milano con oltre 3 kg di ovuli di eroina nell'intestino: il viaggio in pullman Leggi su Milanotoday.it Ciascuno aveva qualcosa come un chilo diin pancia:lubrificati e deglutiti per fare ilda Amsterdam a. Ed è proprio all'ombra della Madonnina,a stazione deidi Lampugnano, che i carabinieri della Compagnia Porta Magenta li hanno arrestati lunedì mattina.

In tre arrivano a Milano con oltre 3 kg di ovuli di eroina nell'intestino: il viaggio in pullman. No.3 Gin: arrivano le guest shift internazionali tra Milano e Roma. A Milano il paradiso dei “cheese lovers”: un’intera piazza per gustare Parmigiano Reggiano con musica e spettacoli. Zona rosse a Milano, arrivano tre nuove aree: via Padova, Colonne di San Lorenzo e Rozzano. The Meffs cancellano le tre date italiane di marzo, ma arrivano a Milano a ottobre. Tre cose da fare a Milano nel weekend: arrivano le casette di legno del Mercatino di Natale in Duomo. Ne parlano su altre fonti

Dopo 19 mesi torna a Milano il Tgv. Ogni giorno tre viaggi da e per Parigi - Ascolta ora Dopo 19 mesi di interruzione a causa di una frana nella valle della Maurienne, nelle Alpi francesi, ieri è stato ripristinato il collegamento ferroviario tra Parigi e Milano, con la sfida ... (msn.com)

A Milano 900 mila pendolari ogni giorno, due terzi arrivano da fuori provincia: Pavia, Lodi ma anche Bologna - Aumentano i pendolari a lungo raggio che convergono sulla città e cresceranno ancora nei prossimi anni ... (msn.com)

Zona rosse a Milano, arrivano tre nuove aree: via Padova, Colonne di San Lorenzo e Rozzano - Comitato per l'ordine e la sicurezza: deciso il prolungamento delle misure di «allontanamento» in vista dell'estate, per «garantire ai cittadini migliori condizioni di sicurezza» ... (msn.com)