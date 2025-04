In Puglia nell’anno scolastico 2025 26 un taglio di 598 cattedre

Puglia comunica i dati degli organici per il personale docente nell'anno scolastico 2025/26. Ecco come saranno distribuiti i tagli.L'articolo In Puglia nell’anno scolastico 2025/26 un taglio di 598 cattedre . Leggi su Orizzontescuola.it Lo Snalscomunica i dati degli organici per il personale docente nell'anno/26. Ecco come saranno distribuiti i tagli.L'articolo In/26 undi 598

Scuola in Puglia si torna in classe il 16 settembre - La Giunta regionale pugliese ha approvato il calendario delle lezioni per l'anno scolastico 2025/2026 e le direttive per l'adattamento dello stesso da parte delle istituzioni scolastiche locali. La pr ... (gravinalife.it)

Scuola, c'è la data di inizio in Puglia per il 2025/26 - La giunta regionale della Puglia ha approvato il calendario regionale per l'anno scolastico 2025/26, insieme alle direttive per l'adattamento dello stesso da parte delle ... (msn.com)

Scuola in Puglia, fissate le date per il prossimo anno: si torna in classe il 16 settembre - La Giunta regionale ha approvato oggi il calendario scolastico 2025/2026 per gli istituti locali ... (baritoday.it)