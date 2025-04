In mostra a Canton le scarpe che hanno contribuito a fare la storia del design made in Italy

Dopo Abu Dhabi e Kuwait City, la mostra Italian Shoe design, in occasione della Giornata nazionale del made in Italy, fa tappa a Canton nei prestigiosi spazi del Guangzhou K11 Art Mall, L1 In Art We Live. Un suggestivo percorso tra le calzature più significative, che maggiormente hanno segnato la loro epoca, determinando un cambio di rotta, in qualche caso una rivoluzione, dei costumi. La mostra curata da Elisabetta Pisu mette insieme 31 paia di calzature femminili fra esemplari storici e modelli di recente realizzazione, selezionate fra i brand e i designer più rilevanti della moda italiana. scarpe introvabili, alcune delle quali gelosamente custodite dalle case di moda, esemplari unici, scelti per la portata innovativa del loro design o per il loro potere fortemente evocativo, che presentano una gamma molto diversificata di stili e modi di pensare l'oggetto-scarpa.

