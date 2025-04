In India 53enne accusato di essersi finto cardiologo | Ha fatto 64 interventi morti 7 pazienti Arrestato

Arrestato in India per essersi spacciato per un cardiologo inglese realmente esistente. È accusato della morte di sette pazienti. La Polizia lo accusa di avere esercitato per almeno 20 anni come chirurgo in diversi cliniche del paese e fa sapere che non è chiaro se Yadav possedesse o meno la laurea in medicina. Leggi su Fanpage.it Un uomo di 53 anni, Narendra Vikramaditya Yadav, è statoinperspacciato per uninglese realmente esistente. Èdella morte di sette. La Polizia lo accusa di avere esercitato per almeno 20 anni come chirurgo in diversi cliniche del paese e fa sapere che non è chiaro se Yadav possedesse o meno la laurea in medicina.

