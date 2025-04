In Germania raggiunto l’accordo di coalizione Merz Siamo tornati

Germania) (ITALPRESS) – E’ stato raggiunto un accordo per la formazione della nuova coalizione di governo in Germania. Il documento è stato concordato tra Unione cristiano democratica (Cdu), Unione cristiano sociale (Csu) e Partito socialdemocratico (Spd).Il cancelliere designato, il leader della Cdu Friedrich Merz, ha illustrato in una conferenza stampa a Berlino i punti principali del testo che dovrà ora essere approvato dai membri di Cdu-Csu e Spd. Secondo Merz, il nuovo governo potrebbe essere formato “pochi giorni dopo” il 28 aprile, data in cui i cristiano democratici terranno una riunione di partito e i delegati si pronunceranno sull’accordo di coalizione. L’Spd, contemporaneamente, terrà un referendum per i suoi membri. Dopo che le parti avranno formalmente approvato l’accordo, “potremo metterci al lavoro con un nuovo governo federale all’inizio di maggio”, ha detto Merz ai giornalisti. Unlimitednews.it - In Germania raggiunto l’accordo di coalizione, Merz “Siamo tornati” Leggi su Unlimitednews.it BERLINO () (ITALPRESS) – E’ statoun accordo per la formazione della nuovadi governo in. Il documento è stato concordato tra Unione cristiano democratica (Cdu), Unione cristiano sociale (Csu) e Partito socialdemocratico (Spd).Il cancelliere designato, il leader della Cdu Friedrich, ha illustrato in una conferenza stampa a Berlino i punti principali del testo che dovrà ora essere approvato dai membri di Cdu-Csu e Spd. Secondo, il nuovo governo potrebbe essere formato “pochi giorni dopo” il 28 aprile, data in cui i cristiano democratici terranno una riunione di partito e i delegati si pronunceranno suldi. L’Spd, contemporaneamente, terrà un referendum per i suoi membri. Dopo che le parti avranno formalmente approvato, “potremo metterci al lavoro con un nuovo governo federale all’inizio di maggio”, ha dettoai giornalisti.

