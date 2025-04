In Consiglio il caso baby gang Bartolini duro | Sì a pene severe Le tv? Metterle ovunque non si può

Il caso baby gang torna d'attualità nel Consiglio comunale di Forlì. Dopo i diversi episodi che si sono consumati negli ultimi mesi in città e nel territorio, culminati con l'arresto di una banda di giovanissimi di tre settimane fa da parte della questura (ragazzini accusati di rapine e furti e, in un caso, anche di violenza sessuale), in municipio è stato approntato un tavolo di discussione imperniato su un tema: come affrontare il disagio giovanile e gli episodi di violenza. La molla è data da due question time di Movimento 5 Stelle e Partito democratico. E al termine del dibattito, l'assessore alla Sicurezza, Luca Bartolini, sottolinea: "Per controbattere l'emergenza si è investito molto sulle telecamere, anche se non possiamo Metterle ovunque". Al momento sono 667 gli occhi elettronici attivi; altri 50 sono in arrivo.

