In Calabria raccolta dei rifiuti elettronici in calo nel Reggino la peggiore variazione negativa

Nel 2024 la regione Calabria ha raccolto 9.005 tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). È la fotografica scattata dal Rapporto regionale realizzato dal Centro di coordinamento Raee, l'organismo che sintetizza i risultati ufficiali conseguiti da tutti i sistemi.

