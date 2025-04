Monzatoday.it - In Autodromo porte aperte gratis per l'Aci Historic Racing

Ben 200 vetture in pista. E poi una mostra e un convegno sul Trofeo Cadetti e un raduno di vetture d'epoca. Tutto da godere.L'appuntamento è per questo weekend, da venerdì 11 a domenica 13 aprile, con la tappa inaugurale dell'Aci, l'evento sportivo per tutti gli.