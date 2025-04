Quifinanza.it - Imu 2025, doppia scadenza in vista ma ci sono gli esoneri

Tra le scadenze fiscali da tenere a mente per ilc’è anche quella dell’Imu, l’Imposta Municipale Unica (conosciuta anche come Imposta Municipale Propria), che grava sui contribuenti cheproprietari di un immobile, con l’eccezione della prima casa, purché non sia di lusso.due i pagamenti che devono essere effettuati nel corso dell’anno: l’acconto e il saldo.Ricordiamo che l’Imu deve essere versato dai proprietari di un immobile, ma viene applicata anche ai terreni o alle aree fabbricabili. Tenuti a passare alla cassatutti i soggetti che vantano dei diritti reali di godimento, come l’usufrutto o l’enfiteusi.Le scadenze del saldo e dell’acconto neldue le tranche nelle quali si suddivide l’Imu: l’acconto ed il saldo. Per ille dategià state stabilite:lunedì 16 giugnodeve essere versato l’acconto Imu, che copre solo una parte di quanto, in linea teorica, si dovrebbe versare per tutto l’anno;martedì 16 dicembreè il giorno entro il quale si deve versare il saldo Imu, con qui si copre quanto dovuto per tutto quest’anno.