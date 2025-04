Lapresse.it - Imprese, Blackshape presenta il Prime Xplorer ad Aero 2025

, azienda italiana del settorenautico e in Angel Holding, ha debuttato a ‘Friedrichshafen‘, in Germania, con l’annuncio del, un aereo sportivo all’avanguardia pensato per chi ha una passione ineguagliabile per il volo. Esposto nel padiglione A4, stand 310, ilè pronto ad affascinare i piloti e gli appassionati di aviazione con il suo spirito dinamico e le sue caratteristiche all’avanguardia. L’innovativo taildragger incarna l’anima sportiva di, combinando sicurezza, qualità costruttiva ed esperienza autentica di volo. “Siamo lieti dire ilad”, ha dichiarato Niccolò Chierroni, CEO di. “Il velivolo è stato sviluppato in risposta ai back ricevuti negli ultimi mesi dalla clientela americana – racconta – Grazie ai colloqui con un nuovo concessionario del Paese, abbiamo identificato una significativa opportunità di mercato negli Stati Uniti.