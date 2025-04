Quotidiano.net - Imprese Aiuti da 25 miliardi

Leggi su Quotidiano.net

Pronti a un patto con le parti sociali per sostenere lein difficoltà o che vogliono crescere o puntare su altri mercati, con una dotazione di risorse che può arrivare, se serve, a 25. Ma, nello stesso tempo, anche e innanzitutto attivi e pronti per il dialogo con gli Usa per aprire una trattativa che porti a azzerare i dazi tra Europa e Stati Uniti. È questa la doppia linea di azione che Giorgia Meloni mette sul tavolo di Palazzo Chigi nel summit con i vertici delle associazioni delle, Confindustria in testa. E sarà proprio l’obiettivo "zero per zero" al centro della visita che Giorgia Meloni, con la benedizione di Ursula von der Leyen e del presidente Sergio Mattarella, farà a Washington per incontrare Donald Trump il 17 aprile prossimo, alla vigilia della visita del vicepresidente Vance in Italia.