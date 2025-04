Ilrestodelcarlino.it - Importano auto di lusso. Nei guai per frode fiscale

Importavano dall’esteromobili di, come Ferrari e Lamborghini, non pagando l’Iva e rivendendo poi i mezzi sul mercato nazionale a prezzi molto più bassi. Una, di oltre 15 milioni di euro, messa a segno grazie alla complicità di concessionarie d’dislocate nel Piceno e nel Fermano. L’organizzazione è stata smascherata dalla Guardia di Finanza con una maxi operazione in cui ci sono 33 indagati, tra cui due noti commercianti didella costa fermana, coinvolti nellamilionaria attraverso fatture false, l’uso di documenti falsi e società fantasma con sede a San Marino. Ritenuto di particolare importanza il ruolo di un concessionario del posto che era il terminale dell’organizzazione e che era in contatto con le società fantasma. Per lui sono scattati i sequestri dei beni e l’avviso di garanzia.