Cesenatoday.it - Imparare buone pratiche sulla gestione degli impianti sportivi: parte un confronto con la Lettonia

Leggi su Cesenatoday.it

Apprendere. Con questo scopo prende il via uneuropeo tra le città di Cesena e di Liepaja, in, nell’ambito del progetto ‘Cesena and Liepaja sport cities: sport for Urban Development’. Il progetto prevede una visita studio.