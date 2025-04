Imbavagliati X edizione | una diretta radio mondiale per la libertà di stampa

Leggi su Ildenaro.it

“Good Morning Freedom”fonicain nome della pace aprirà, lunedì 14 aprile alle ore 11 all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, le iniziative che celebrano la Xdi “”, festival internazionale di giornalismo civile, ideato e diretto da Désirée Klain. Da Napoli in un evento inedito si uniranno le voci si diverse emittenti del mondo, in particolare da aree segnate da conflitti e repressioni e che sarà dedicato, con la partecipazione della “Fondazione Antonio Megalizzi”, alla memoria del giovane giornalista italiano, scrittore, autore e speakerfonico, appassionato dell’Europa, scomparso a soli 29 anni nell’attentato di Strasburgo dell’11 dicembre 2018. La manifestazione inizierà a Palazzo Serra di Cassano, dove alle 11 si collegheranno ine in presenza giornalisti, reporter, speaker che operano in condizioni estremamente pericolose; ma anche artisti, musicisti, simboli dell’antimafia in Italia, come: András Arató (Klub– Ungheria), Ana Luisa Cantoral (La Feroz FM – Messico), Samir Al Qaryouti (Palestina), Moussa Mone (Horizon FM Boulgou 101.