Quotidiano.net - Illumina il tuo cammino con la torcia frontale Ledlenser H8R: potente e affidabile (-34%)

LaH8R è unaprogettata per chi ha bisogno dizionee prolungata. Il dispositivo offre fino a 600 lumen, una messa a fuoco regolabile, e una luce rossa posteriore per una maggiore visibilità. È alimentata da una batteria al litio 18650 ricaricabile, con una autonomia fino a 120 ore. Attualmente è disponibile su Amazon a 59,28 euro, IVA e spedizione incluse, con uno sconto del 34%. Cosa aspetti? C'è lo sconto del 34% su AmazonH8R:ricaricabile da 600 lumen con luce posteriore Laè progettata per adattarsi a diverse condizioni grazie alla testa orientabile. L'utente può regolare la direzione del fascio di luce in base alla necessità, rendendola utile in ambito sportivo, escursionistico o lavorativo. Il meccanismo di messa a fuoco consente di passare rapidamente da un fascio largo a uno più concentrato.