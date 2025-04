Ilary Blasi su The Couple | ‘I miei figli volevano partecipare appena hanno saputo del montepremi’

Ilary Blasi è tornata a far parlare di sé, e non solo per il debutto di The Couple, il nuovo reality show targato Mediaset, ma anche per la sua frizzante apparizione a Le Iene. Sempre fedele al suo stile ironico e irriverente, la conduttrice ha risposto con il sorriso a domande sul programma, sulla sua famiglia, e persino sulla sua "pigrizia lavorativa". Ma il momento clou è arrivato con uno scherzo telefonico confezionato ad arte per la collega Veronica Gentili.'Dividerei il milione con Chanel, ma l'80% va a me'Blasi ha aperto l'intervista riflettendo sul buon riscontro della prima puntata del programma: "Mi sono divertita, e sì: il milione in palio è reale". Alla domanda su chi porterebbe in coppia, ha risposto senza esitazione: "Mia figlia Chanel.

