Ilary Blasi | “I miei figli Cristian e Chanel volevano partecipare a The Couple”

Ilary Blasi intervistata da Le Iene ha parlato del nuovo reality che conduce, The Couple, rivelando che i suoi figli avrebbero voluto partecipare in coppia, come concorrenti. "Ma non si poteva", le parole della conduttrice prima del commento su Veronica Gentili che ha preso il suo posto alla conduzione dell'Isola dei Famosi. Leggi su Fanpage.it intervistata da Le Iene ha parlato del nuovo reality che conduce, The Couple, rivelando che i suoiavrebbero volutoin coppia, come concorrenti. "Ma non si poteva", le parole della conduttrice prima del commento su Veronica Gentili che ha preso il suo posto alla conduzione dell'Isola dei Famosi.

Ilary Blasi, compleanno in famiglia (con Bastian) per la figlia Isabel | Gossip. "Le Iene", l'intervista con Ilary Blasi e lo scherzo a Veronica Gentili. Lo scherzo di Ilary Blasi alla collega scatena il caos: "Ecco come fanno i provini". Il video. Ilary Blasi, la frecciatina a Silvia Toffanin: «Sei gelosa di Michelle Hunziker? Con voi non farei mai The Cou. Ilary Blasi a Verissimo: "Con Bastian Muller? Sono felice, ma posso essere una rompiscatole". Ilary Blasi presenta The Couple, la frecciatina a Francesco Totti e la gaffe di Silvia Toffanin. Ne parlano su altre fonti

Ilary Blasi: “I miei figli Cristian e Chanel volevano partecipare a The Couple” - Ilary Blasi intervistata da Le Iene ha parlato del nuovo reality che conduce, The Couple, rivelando che i suoi figli avrebbero voluto partecipare in coppia ... (fanpage.it)

"Le Iene", l'intervista con Ilary Blasi e lo scherzo a Veronica Gentili - In occasione del suo ritorno sulle scene con il nuovo reality game "The Couple", in onda in prima serata su Canale 5, Ilary Blasi torna ospite a "Le Iene" per raccontarsi e parlare del programma appen ... (msn.com)

Soleil Sorge confessa: “Ho detto ‘no’ a Ilary Blasi, ecco perché” - Soleil Sorge torna in TV con un nuovo reality su Rai 2 e rifiuta il programma di Ilary Blasi su Canale 5. La confessione della showgirl. Soleil Sorge è pronta a tornare sul piccolo schermo. Dopo aver ... (msn.com)