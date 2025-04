Ilary Blasi chiedile del marito… Bomba e scoperta choc sulla protagonista di The Couple

Leggi su Caffeinamagazine.it

Biagio D’Anelli, noto volto del gossip televisivo, ha nuovamente acceso i riflettori su The, il reality di Canale 5 condotto da. Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, D’Anelli ha lanciato una vera e propriamediatica: Brigitta Boccoli, attualmente concorrente del programma insieme alla sorella Benedicta, avrebbe assoldato un investigatore privato per sorvegliare il marito durante la sua permanenza nel format. Una rivelazione che, se confermata, potrebbe alimentare tensioni non solo nel contesto del reality, ma anche nella vita privata della showgirl.Nel suo messaggio social, D’Anelli ha usato toni ironici e provocatori. “Distruzione delle coppie a go go. Devo sempre fare il guastafeste”, ha esordito nel video. Ha poi indirizzato un invito diretto alla conduttrice, chiedendole di affrontare la questione con la stessa Boccoli durante la diretta del programma: “Faccio un appello pubblico a