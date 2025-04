Ilaria Sula l’interrogatorio di Mark Samson | Ero pronto a combatte per riaverla

Mark Samson, reo confesso dell'omicidio dell'ex compagna Ilaria Sula ha parlato di come concepiva il rapporto con la ragazza.«Ero pronto a combattere per riavere Ilaria come fidanzata nonostante tutti gli amici con cui mi ero confidato mi invitassero a lasciare andare la situazione».«L'atteggiamento di Ilaria era altalenante, a volte mi trattava come fidanzato, altre volte come un semplice amico. A volte mi trattava affettuosamente, altre volte con freddezza».Poi, come riporta Corriere avrebbe aggiunto:«Ansia di prestazione con i miei genitori: «La situazione è cambiata due o tre mesi fa quando Ilaria mi chiesto di vedere i voti dei miei esami all'università, cosa che per me era un grosso problema, quasi un trauma sin da quando frequentavo la scuola elementare.

