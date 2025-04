Ilaria Salis teme di perdere l’immunità | L’estradizione in Ungheria di Gino Arzaj sarebbe un gravissimo precedente

Si avvicina la decisione sulla decadenza delparlamentare di, eurodeputata eletta dopo l’arresto inper i fatti di Budapest 2023. Il procedimento al parlamento europeo è già in corso:è stata ascoltata, e manca solo il pronunciamento finale.Leggi anche:ammette: “Ho occupato abusivamente casa a Milano”L’ha presentato richiesta formale per la revoca del, necessaria a procedere con il processo nei suoi confronti. A pesare sul destino della parlamentare è una recente pronuncia della Commissione affari giuridici, che stabilisce unrilevante. Nel caso di Adam Jerzy Bielan, esponente del gruppo Ecr, la Commissione ha stabilito chesi applica esclusivamente ai fatti strettamente legati al mandato parlamentare.

