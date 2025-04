Ilaria e Alessandro parlano di migranti al Parlamento europeo

Ilaria Barone e Alessandro Raffuzzi (nelle foto) del liceo Rebora di Rho a rappresentare l’Italia al Parlamento europeo nel dibattito sul tema dell’inclusione scolastica e dell’identificazione delle vittime dei naufragi. Ilaria e Alessandro frequentano la classe terza del liceo economico sociale e parteciperanno insieme a 300 studenti e docenti italiani ed europei di 35 istituti scolastici provenienti da 11 regioni e 3 Paesi europei. Dopo l’esperienza di partecipazione attiva nell’ottobre 2024 a Lampedusa in occasione della Giornata della memoria, i liceali di Rho saranno a Bruxelles domani. Prima del dibattito studenti e studentesse faranno un flashmob davanti al Parlamento europeo per sensibilizzare le istituzioni comunitarie sulla necessità di trovare una strategia comune affinché le persone non muoiano più nel tentativo di migrare. Ilgiorno.it - Ilaria e Alessandro parlano di migranti al Parlamento europeo Leggi su Ilgiorno.it SarannoBarone eRaffuzzi (nelle foto) del liceo Rebora di Rho a rappresentare l’Italia alnel dibattito sul tema dell’inclusione scolastica e dell’identificazione delle vittime dei naufragi.frequentano la classe terza del liceo economico sociale e parteciperanno insieme a 300 studenti e docenti italiani ed europei di 35 istituti scolastici provenienti da 11 regioni e 3 Paesi europei. Dopo l’esperienza di partecipazione attiva nell’ottobre 2024 a Lampedusa in occasione della Giornata della memoria, i liceali di Rho saranno a Bruxelles domani. Prima del dibattito studenti e studentesse faranno un flashmob davanti alper sensibilizzare le istituzioni comunitarie sulla necessità di trovare una strategia comune affinché le persone non muoiano più nel tentativo di migrare.

