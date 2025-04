Ilgiorno.it - Ilaria, dolce lavandaia. La vista ritrovata grazie ai suoi occhi

Leggi su Ilgiorno.it

Barzaghi aveva 48 anni. Nata a Giussano, è deceduta all’ospedale di Vimercate il 23 marzo scorso per una infezione polmonare acuta. Nubile, viveva ancora con la mamma Silvana Pozzoli e il fratello Andrea. La sua è una storia di generosità e dedizione che l’aveva accompagnata lungo tutta la vita, che non si è arrestata nemmeno dopo la morte.aveva lavorato presso la lavanderia della famiglia in via Borella a Giussano per tanti anni, sin da quando era ragazza, e, quando la lavanderia aveva cessato l’attività,aveva trovato impiego sempre nel settore che ormai conosceva come le sue tasche. In una la lavanderia al supermercato Esselunga di Paina dove lavorava praticamente sin dal giorno della sua inaugurazione. Donna solare, piena di vita, amava molto la vita in famiglia.