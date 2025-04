Metropolitanmagazine.it - Il y2K non tramonta: arriva la collab Dr Martens x Bratz

Se il 2023 e il 2024 sono stati gli anni di Barbie, il 2025 e il tramonto dell’era delle clean girls potrebbe essere invece dedicato alle iconiche. InfattilaDr: due icone di stile si uniscono per portare una collezione di scarpe originale e da avere assolutamente. Dedicata alle bambole di MGA Entertainment (MGA), la capsule collection è un ritorno agli anni 2000 e allo stile londinese e dai toni quasi dark.Dr: lay2K lancia una collezione di scarpeLa collezione sarà ufficialmente in vendita domani 10 aprile, e comprende tre nuove silhouette e una borsa a tracolla , le prime caratterizzate da suole glitterate, materiali testurizzati e motivi con borchie. Troviamo infatti alcuni modelli iconici del brand di scarpe, come 1B99BEX BOOT (250 euro), BUZZ5-EYE SHOE (180 euro), e MATTISONSTRAP SANDAL (a 170 euro).