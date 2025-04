Lanazione.it - Il "Violoncello del mare" suona alla Badia Fiesolana

Firenze, 9 aprile 2025 - Il “del” suonerà questo venerdì, attraverso le mani e l’arte del M° Lucio Labella Danzi. È uno strumento speciale: è stato realizzato dal legno delle barche dei migranti arrivati a Lampedusa. Trasportato dal molo Favarolo al carcere di Opera, è stato trasformato in un prezioso strumento musicale dalle persone lì detenute. È il cuore del progetto “Metamorfosi” della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti di Milano che fa diventare quelle che erano le barche dei migranti del Mediterraneo in strumenti e oggetti di carattere sacro nei laboratori attivati nelle carceri. Un percorso di rinascita e riscatto che unisce due temi cari a padre Ernesto Balducci: la migrazione e la condizione carceraria, entrambi percorsi che devono diventare speranza e opportunità per il futuro.