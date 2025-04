Il vino made in Tuscia che ha trionfato al Vinitaly

vino Tuscia doc trionfa al Vinitaly. È il Forcone della fattoria Madonna delle macchie di Castiglione in Teverina. Il bilancio che la Regione Lazio fa della partecipazione alla fiera è "più che positivo". Hanno partecipato 59 aziende vitivinicole e tre consorzi di tutela, a rappresentare la.

