Il viaggio di Giorgia Meloni a Washington irrita la Francia | Pensa di essere più forte da sola?

Non tutti i governi europei sembrano aver gradito la notizia dell’imminentedi. La premier italiana volerà negli Stati Uniti per incontrare Donald Trump il 17 aprile, due giorni dopo l’entrata in vigore dei contro-dazi approvati dall’Unione europea. Niente di male, se non fosse che non è ancora chiaro fino in fondo a che titoloparlerà con il presidente americano: discuterà degli interessi dell’Italia nella guerra commerciale oppure si farà portavoce di tutto il blocco europeo (come tra l’altro prevedono gli accordi Ue che delegano esclusivamente alla Commissione le politiche commerciali) ? A prescindere da quale sia la risposta, ci sono governi del Vecchio Continente che storcono il naso di fronte alla missione dinegli Stati Uniti. «Se cominciamo ad avere discussioni bilaterali, questa dinamica di unità europea che attualmente è presente finirà per spezzarsi», ha detto Marc Ferracci, ministro dell’Industria francese.