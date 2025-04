Il vento fresco torna a far spazio al caldo | massime sopra i 20 gradi

Bergamonews.it - Il vento fresco torna a far spazio al caldo: massime sopra i 20 gradi Leggi su Bergamonews.it Il consolidamento del promontorio altopressorio presente sul Mediterraneo centro-occidentale, ed esteso dal Marocco alla Gran Bretagna, garantirà sulla nostra regione, condizioni di tempo stabile. Lievi ondulazioni in quota sul settore orientale del promontorio, apporteranno debole instabilità sulle regioni centrali tirreniche italiane.L’area ciclonica, presente in Atlantico tra Azzorre e Canarie, sarà responsabile della fase instabile che dalla tarda serata di sabato interesserà le regioni settentrionali italiane. Le previsioni del Centro Meteo Lombardo, a cura di Maurizio Sabatino.Mercoledì 9 aprile 2025Tempo Previsto: Bel tempo. Poco nuvoloso al mattino e passaggi di alte e sottili velature, con nuvolosità più compatta lungo i rilievi alpini e cime dell’Oltrepo. Temporaneo aumento della nuvolosità da metà giornata lungo la fascia Prealpina e meridionale della giornata, tendente dal pomeriggio a graduale attenuazione.

