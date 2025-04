Il Turco Seconda Puntata | Decebal Viene Assassinato!

Turco, Seconda Puntata: Marco fa assassinare Decebal da Angelo, provocando disperazione ma anche un ulteriore moto di rabbia da parte dei cittadini di Moena. Così Balaban fa la sua inaspettata mossa!Il Turco con Can Yaman prosegue e, nel corso del secondo appuntamento, Balaban e gli altri abitanti di Moena dovranno fare i conti con un avvenimento drammatico. Infatti Decebal verrà Assassinato in modo subdolo mentre Balaban non abbandonerà il suo proposito di regolare i conti con Marco, come tutti gli abitanti di Moena desiderano. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Il Turco: dove eravamo rimasti?Nel 1683, l’Impero Ottomano sta combattendo in Europa ed è riuscito a spingersi fino a Vienna. Gli Ottomani vengono sconfitti durante la battaglia di Vienna ed uno dei più valorosi guerrieri del loro esercito, Balaban Aga, Viene ferito e tradito dalle persone di cui si fidava. Uominiedonnenews.it - Il Turco, Seconda Puntata: Decebal Viene Assassinato! Leggi su Uominiedonnenews.it Il: Marco fa assassinareda Angelo, provocando disperazione ma anche un ulteriore moto di rabbia da parte dei cittadini di Moena. Così Balaban fa la sua inaspettata mossa!Ilcon Can Yaman prosegue e, nel corso del secondo appuntamento, Balaban e gli altri abitanti di Moena dovranno fare i conti con un avvenimento drammatico. Infattiverràin modo subdolo mentre Balaban non abbandonerà il suo proposito di regolare i conti con Marco, come tutti gli abitanti di Moena desiderano. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Il: dove eravamo rimasti?Nel 1683, l’Impero Ottomano sta combattendo in Europa ed è riuscito a spingersi fino a Vienna. Gli Ottomani vengono sconfitti durante la battaglia di Vienna ed uno dei più valorosi guerrieri del loro esercito, Balaban Aga,ferito e tradito dalle persone di cui si fidava.

Il Turco, le anticipazioni della prima puntata del 15 aprile. Il turco con Can Yaman: il cast, la storia vera dietro la trama, le anticipazioni e il finale di stagione. Il Turco, anticipazioni seconda puntata in onda martedì 15 aprile 2025. Il Turco come finisce? Anticipazioni seconda e ultima puntata: finale al cardiopalma per Balaban. Il Turco seconda puntata: anticipazioni episodi 4, 5 e 6. Balaban si prepara alla battaglia finale: anticipazioni sull'ultima puntata de Il Turco. Ne parlano su altre fonti

Il Turco come finisce? Anticipazioni seconda e ultima puntata: finale al cardiopalma per Balaban - Sta andando in onda proprio in queste ore la prima puntata della serie tv turca di Canale 5 con Can Yaman e Greta Ferro di stampo mondiale su cui ... (msn.com)

Il Turco, anticipazioni seconda puntata del 15 aprile su Canale 5 - Il Turco seconda puntata: scopri le anticipazioni complete degli ultimi tre episodi della serie tv turca con Can Yaman e Greta Ferro! (tvserial.it)

Il Turco anticipazioni sulla seconda e ultima puntata, 15 aprile - Martedì 15 aprile 2025 su Canale 5 alle 21.30 va in onda la seconda ed ultima puntata della miniserie con Can Yaman, Il Turco: tutte le anticipazioni sulla trama. Prima di dedicarci alle anticipazioni ... (ciakgeneration.it)