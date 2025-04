Il traffico illecito di abiti usati interrogazione del M5S al sindaco | Perché il servizio di raccolta è stato sospeso?

illecito degli abiti usati a Palermo, il Mobimento 5 Stelle ha presentato un'interrogazione al sindaco Roberto Lagalla. A depositarla è stato il capogruppo in Consiglio comunale dei. Palermotoday.it - Il traffico illecito di abiti usati, interrogazione del M5S al sindaco: "Perché il servizio di raccolta è stato sospeso?" Leggi su Palermotoday.it Dopo l'inchiesta di Dossier, la sezione approfondimenti di PalermoToday, che ha documentato il businessdeglia Palermo, il Mobimento 5 Stelle ha presentato un'alRoberto Lagalla. A depositarla èil capogruppo in Consiglio comunale dei.

Il traffico illecito di abiti usati, interrogazione del M5S al sindaco: "Perché il servizio di raccolta è stato sospeso?" - L'iniziativa del consigliere Antonino Randazzo dopo l'inchiesta di Dossier, che ha scoperto il lato oscuro di un business che frutta migliaia di euro al mese: "Per oltre dieci anni cassonetti abusivi ... (palermotoday.it)

Dai cassonetti al mercato, il business sommerso degli abiti usati a Palermo: chi c'è dietro e come funziona - Dopo aver mostrato il percorso di un vestito smaltito in modo corretto, Dossier vi svela il lato oscuro della filiera: la compravendita all'ingrosso degli indumenti gettati nei bidoni, non selezionati ... (palermotoday.it)

Rispuntano i cassonetti per gli abiti usati: sono abusivi - Il cassonetto per la raccolta degli indumenti è - a tutti gli effetti - abusivo: titolata infatti alla raccolta degli abiti usati, o comunque di rifiuti di origine tessile, è infatti solo ed ... (ilmessaggero.it)