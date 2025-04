Unlimitednews.it - Il tour dei Negrita parte con un sold out all’Atlantico di Roma

MILANO (ITALPRESS) – È partito martedì sera con uno show tuttooutdiil “– canzoni per anni spietati” che fino ad inizio maggio vedrà la band aretina protagonista sui palchi dei club più importanti.Accanto ai grandi brani che hanno costellato i tre decenni di carriera deie che hanno definito il sound rock in Italia, ilè l’occasione per la band di proporre dal vivo i brani di “Canzoni Per Anni Spietati”, il nuovo album uscito il 28 marzo a sette anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio che contiene i singoli “Non Esistono Innocenti Amico Mio”, “Noi Siamo Gli Altri” e “Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra)”.– foto ufficio stampa about –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo