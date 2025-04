Ilgiorno.it - Il teatro di chi non si adatta. Da Flashdance ai fallimenti. Il bello di sentirsi Inadeguato

Quante volte nella vita ci siamo sentiti inadeguati rispetto a qualcosa o a qualcuno? Chissà se sotto la maschera del personaggio, giù dal palcoscenico, anche gli attori fanno i conti con le proprie paure, le ansie, le aspettative e cedono arrendevolmente anch’essi alla sensazione di inadeguatezza? Nicola Stravalaci e Cinzia Spanò, autori dello spettacolo ““ (nuova produzione della CompagniaBinario 7) chiamano a raccolta tutti gli “inadeguati“ del mondo per capire insieme che, dopo tutto, si può vivere serenamente anche con il senso di inadeguatezza che ci può mettere in difficoltà. Lo spettacolo inizia dalla fine, in cui Nicola Stravalaci, solo in scena, racconta quello che sarebbe stato se solo ilinappropriato non avesse avuto la meglio. Un flusso di parole ironico e divertente per raccontare quella sensazione di non essere mai veramente all’altezza, per arrivare alla fine a porsi la domanda più importante: è davvero indispensabile lottare contro questa sensazione o c’è una forza (e una bellezza) anche nel non rispondere a determinati standard, nell’accettare di essere fieramente e consapevolmente inadeguati? Lo spettacolo sarà in scena venerdì e sabato alle 21 e domenica alle 16.