361magazine.com - Il successo di Giorgia: “La Cura per me” è disco di platino

Leggi su 361magazine.com

Il singolo è stato presentato a Sanremo“Laper me” diè stato premiato con il riconoscimento didi. L’artista è la prima donna, tra i sanremesi, a conquistare la certificazione.Si tratta del secondodicertificato tra i brani in gara all’ultimo Festival di Sanremo, per la sesta settimana consecutiva al secondo posto della classifica FIMI/Gfk e con oltre 80 milioni di stream totali è anche il brano sanremese più usato su TikTok.sui social, appresa la notizia, ha scritto: “E mentre mi esercito alla musica nuova mi dicono che ‘Laper me’ èdi. Allora grazie a voi che la cantate e l’ascoltate e a tutte le persone che lavorano con me con dedizione passione e.. tanta”.Ildell’artista, inoltre, continua anche con la canzone “Diamanti”, nominata ai David di Donatello 2025 nella categoria “Canzone Originale” per il film “Diamanti” di Ferzan Ozpetek.