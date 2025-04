Lettera43.it - Il Sole 24 Ore dice addio alla Borsa

Il consiglio direttivo di Confindustria ha deciso all’unanimità il delisting de Il24 Ore, società editrice del quotidiano economico finanziario. Lo riporta il Fatto Quotidiano. La decisione è arrivata dopo l’uscita dell’amministratore delegato Mirja Cartia d’Asero, del consigliere di minoranza Marco Liera e del presidente Edoardo Garrone, motivata da quest’ultimo con una lettera in cui spiegava di aver votato contro il bilancio per il mancato accantonamento rispettocausa intentata da Digit’Edcasa editrice, contenzioso che vale 68 milioni di euro. Attualmente Confindustria controlla il 72 per cento delle azioni del. Il delisting arriverà al termine di un percorso nel quale il nuovo cda sarà chiamato a decidere i termini di una Opa con cui saranno acquisite le azioni rimaste ai soci di minoranza.