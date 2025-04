Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco saluta. Macciardi

Ultimo atto formale che ha chiuso l’esperienza di Fulviocome sovrintendente del Teatro Comunale. Ieri infatti l’attuale Consiglio della Fondazione si è riunito per l’ultima volta e vedrà nelle prossime settimane il rinnovo dei propri organi. "Come presidente della Fondazione, e a nome di tutto il consiglio, desidero ringraziare il sovrintendente Fulvioper il lavoro svolto in questi anni, forieri anche di grandi cambiamenti, dall’avvio dei lavori di restauro della sede storica all’esperienza del Teatro Comunale Nouveau. Sono sicuro che il suo percorso professionale avrà importanti conferme nel prossimo futuro". È il messaggio delMatteo Lepore, congedando quindi. Quest’ultimo in città ha raccolto il testimone del predecessore Nicola Sani, di cui era direttore generale, nel 2017, per restare inizialmente fino al 2020, quando è stato nominato per un altro mandato intero di cinque anni.