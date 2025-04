Il silenzio sui social e un solo ‘segnale’ | così Sinner prepara il ritorno agli Internazionali

Leggi su .com

(Adnkronos) – Poche apparizioni in pubblico, un’intervista e profiliin rigoroso. Ilin campo si avvicina e Janniklo aspetta senza eccessi. “È merito di una strategia comunicativa precisa legata alla comunicazione di una fase di crisi, per la squalifica”. Mario Tirino, docente di Media, Comunicazione, Sport e Sociologia delle Culture Sportive lo spiega all’Adnkronos in questi termini. “Si tratta di un’ottima definizione anche dal punto di vista scientifico, perché l’efficacia della comunicazione di un atleta si misura proprio in periodi come questi. È facile curare la comunicazione quando va tutto bene, ma i professionisti che seguono un numero uno devono dimostrare di poter risolvere i momenti bui. Le crisi, appunto. Anche se relative, visto che qui parliamo di sport”.